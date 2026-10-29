Anıtkabir’de iki lider kol kola: Bahçeli ve Dervişoğlu'nun samimi görüntüsü dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun tören sonrasındaki görüntüsü dikkat çekti.

Liderler merdivenlerden kol kola inerken bir süre sohbet etti. İki liderin de gülümsediği görüldü.

MECLİS’TEKİ TOKALAŞMAYA “BAŞLANGIÇ” YANITI VERMİŞTİ

Bahçeli ile Dervişoğlu, 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında da tokalaşmıştı. Bahçeli, bu temasın ardından kendisine yöneltilen “Bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı?” sorusuna “Öyle düşünebiliriz” diye yanıt vermişti.