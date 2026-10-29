HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de zıplayan Yahudiler gündem oldu: "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık"

İçerik devam ediyor

İzmir'de kaydedilen görüntülerde 3 Hasedik Yahudi'nin zıplayarak dans etmesi sosyal medyada gündem oldu. Yol ortasında dans ettikleri anları kayıt altına alan bir vatandaş ise o anlarda, "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" dedi.

Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi topluluğu, İsrail’deki seçimlerde Binyamin Netanyahu’nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı. Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler’in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

İzmir de zıplayan Yahudiler gündem oldu: "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık" 1

"NASIL BİR MODEL OLDUKLARINI ANLAYAMADIK"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı.

İzmir de zıplayan Yahudiler gündem oldu: "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık" 2

Grubun hareketlerini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşın, yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle dile getirdiği görüldü.

İzmir de zıplayan Yahudiler gündem oldu: "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık" 3

İzmir de zıplayan Yahudiler gündem oldu: "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık" 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi!Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi!
Emniyet teşkilatının acı günüEmniyet teşkilatının acı günü

Anahtar Kelimeler:
İzmir Yahudilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Aydın Çavuşoğlu'nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Aydın Çavuşoğlu'nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.