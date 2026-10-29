İzmir'de zıplayan Yahudiler gündem oldu: "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık"

Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi topluluğu, İsrail’deki seçimlerde Binyamin Netanyahu’nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı. Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler’in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

"NASIL BİR MODEL OLDUKLARINI ANLAYAMADIK"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı.

Grubun hareketlerini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşın, yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle dile getirdiği görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır