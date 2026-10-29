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Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi!

31 Temmuz'da tutuklanarak görevden alınan Sinem Dedetaş'ın ev hapsi ile tahliyesine karar verildi.

Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi!
Doğukan Akbayır

Üsküdar Belediye Başkanı iken tutuklanarak gözaltına alınan Dedetaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi! 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlamalarıyla 29 Temmuz'da gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 31 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı.

Dedetaş tutuklandıktan sonra görevden alınmıştı.

EV HAPSİ İLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Dedetaş için ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine karar verildi.

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Sinem Dedetaş
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