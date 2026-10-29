Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, törene katılan vatandaşları selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Vali Ünlüer yaptığı konuşmada, "Sütçü İmam’ın cesaretiyle simgeleşen, Maraş halkının fedakârlığı ve kararlılığıyla büyüyen direniş, milletimizin hür yaşama iradesinin unutulmaz örneklerinden biri olmuştur. Bu topraklarda sergilenen kahramanlık, bütün Anadolu’da yükselen kurtuluş mücadelesinin önemli bir parçasıdır. O günün birlik ve dayanışma ruhu, 6 Şubat depremlerinin ardından da kendisini göstermiştir. Yaşadığımız büyük acılara rağmen devletimizin desteği, milletimizin dayanışması ve hemşehrilerimizin azmiyle Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anarken en büyük hedefimiz daha güvenli yaşam alanları oluşturmak, şehirlerimizi güçlendirmek, gelecek nesillere umutla yaşayabilecekleri bir ülke bırakmaktır" dedi.

Törende öğrenciler şiirler okuyarak, halk oyunları gösterileri sergilendi. Öğrenciler, polis ve askeri birliklerin geçişi ile tören sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır