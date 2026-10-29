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Devlette önemli görevler üstlenmişti! Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

Eski Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan yaşamını yitirdi. Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Erkan 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Devlette önemli görevler üstlenmişti! Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

Emniyet teşkilatının acı günü... Devletin üst kademelerinde birçok kritik görevlerde bulunan Ali Fidan hayatını kaybetti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Fidan, mesajında, "1991-1992 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan eski Devlet Bakanımız Sayın Ünal Erkan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Devlette önemli görevler üstlenmişti! Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti 1

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Erkan, 1942 yılında Erzurum'da doğdu. Polis Akademisinden mezun olan Erkan, Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser muavini olarak göreve başladı.

Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan Erkan, 1980'de Ankara Emniyet Müdürlüğüne, 1984-1988 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. 1988'de Edirne Valisi olan Erkan, 1991'de Emniyet Genel Müdürlüğüne, 1992 yılı başında ise Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine atandı.

Kasım 1995'te milletvekili seçimlerine katılmak amacıyla görevinden ayrılan Erkan, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden (DYP) Ankara milletvekili seçilerek, TBMM'nin 20. Dönemi'nde görev aldı.

Erkan, seçimlerin ardından Mesut Yılmaz tarafından kurulan 53. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Daha sonraki yıllarda DYP'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katılan Erkan, burada Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevlerinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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vefat taziye mesajı
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