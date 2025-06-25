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Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor

Diyarbakır’ın Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA ile müdahale ediliyor.

Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi’nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, geceyi aydınlattı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çüngüş ilçesinde ise, Arpadare Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve vatandaşların yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır orman yangını TOMA
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