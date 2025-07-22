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Anız yangını büyümeden söndürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde anız yangını köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Anız yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü ile Hamamlı mahallesi arasındaki tarladaki anız yangını meydana geldi. Biran da büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gündüzlü Mahallesi’nde köylüler yangına anında müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar tanker ve imece usulü su taşımalarıyla, yangın diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangın sonucunda 30 dönümlük alan küle döndü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Bursa
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