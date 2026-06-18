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Anız yangını okula sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde arazide çıkan anız yangını Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunun bahçesindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Anız yangını okula sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde arazide çıkan anız yangını Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunun bahçesindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hasat yapılan arazideki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hızla ilerlemesi üzerine itfaiyenin gelmesini beklemeyen okuldaki idareci ve öğretmenler, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunu tehdit etti. Okulun bahçesindeki çam ağaçlarına ulaşmak üzere olan alevler, olay yerine giden ekipler tarafından söndürüldü.

Anız yangını okula sıçramadan söndürüldü 1

Anız yangını okula sıçramadan söndürüldü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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