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Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçramasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Anız yangını seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçradı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yeniköy mevkisinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, daha sonra kıvılcımların sıçraması sonucu seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçrayıp alev topuna döndü. Sürücü, tankeri yol kenarında güvenli alana çekti. Yangınla birlik yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Araç yakıt
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