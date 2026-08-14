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Anız yangını, trafikte aksamaya neden oldu

Bursa'da yol kenarındaki arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anız yangını, trafikte aksamaya neden oldu

Nilüfer ilçesi Karacaoba Mahallesi’nde Bursa-İzmir kara yolu kenarından saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol kenarında başlayarak rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara da yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında kara yolunun İzmir yönünde yaklaşık yarım saat trafik akışı aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Nilüfer
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