Ankara 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Gün içerisinde en düşük 0°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C seviyelerine yükselecek. Nem oranı %52 ölçülürken, rüzgar hızı 21.9 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Öne çıkan hava durumu izleyicileri, soğuk hava nedeniyle uygun giysiler tercih etmelidir. Hafta boyunca yağışlı günler için su geçirmeyen kıyafet ve aksesuarlar önerilmektedir.

Hazar Gönüllü

Ankara'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 0°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 10°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %52 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 21.9 km/saat olarak beklentiler arasında. Gün doğumu saati 07:52'dir. Gün batımı ise 17:24 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklik beklenmiyor. 2 Aralık Salı günü kısmen güneşli olacak. 3 Aralık Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 4 Aralık Perşembe günü bulutluluk artış gösterecek. 5 Aralık Cuma günü çok bulutlu bir hava durumu öngörmekteyiz. 6 ve 7 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağmurlu geçecek.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak son derece önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Bu, vücut ısısının korunmasına yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık ve günlük aktiviteler açısından oldukça faydalıdır.

