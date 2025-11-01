HABER

Ankara 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve sabit bir yapı sergileyecek. 1-4 Kasım tarihlerinde sıcaklık 18-21°C arasında değişirken, nem oranı %85 civarında kalacak. Puslu güneşli günlerin hakim olacağı bu dönemde dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Rüzgar hızı düşük olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri dikkate alarak, gün ışığından maksimum verim almak mümkün. Alerjik hassasiyeti olanlar için gerekli önlemlerin alınması öneriliyor. İşte detaylar...

Ankara'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları şöyle olacak. Sıcaklık gün boyunca 21°C civarında bekleniyor. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C tahmin ediliyor. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak ölçülmekte. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati ise 17:46’dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık yine 21°C civarında olacak. Puslu güneşli bir hava öngörülmektedir. 3 Kasım Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 20°C civarında olacak. Puslu güneşli hava hakim olacak. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 18°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı yine 18°C civarında kalacak. Puslu güneşli hava devam edecek. 7 Kasım Cuma günü sıcaklık 19°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmakta. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bir üst kat giysi bulundurmak da önerilir. Nem oranı yüksek olduğu için alerjik reaksiyonlara dikkat edilmelidir. Hassas olanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Rüzgar hızı düşük, bu nedenle etkinliklerde rahatsız edici olmayacaktır. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak planlama yapabilirsiniz. Gün ışığından en verimli şekilde faydalanmak için bu önemli bir ayrıntıdır.

hava durumu Ankara
