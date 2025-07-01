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Ankara 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Ankara 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 28°C civarlarında, gece ise 14°C civarlarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %34, gece %68 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29°C, 3 Temmuz Perşembe günü ise 30°C civarlarında olacak. Gündüzleri bol güneş ışığı hakim, geceleri ise serin hava etkili olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu nedenle özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Ayrıca bol su tüketimi önerilir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde gerçekleştirmek daha sağlıklı olacaktır. Gece saatlerinde serin hava nedeniyle ince bir ceket veya hırka bulundurmak önemlidir. Bu, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar.

Alerjik reaksiyonların artabileceği unutulmamalıdır. Özellikle polen alerjisi olanların açık alanlarda maske takmaları veya ilaçlarını düzenli kullanmaları önerilir. Bu şekilde gündüz ve gece saatlerinde daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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