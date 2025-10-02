Ankara 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Düşük sıcaklık ise 9°C düzeyinde. Cuma günü sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Hava kısmen güneşli olacak. Cumartesi günü 24°C bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 22°C olacak. Parlak güneş ışığı görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın 9-15°C aralığında olacağı düşünülüyor. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 21-25°C arasında değişkenlik gösterecek. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı, yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek ise sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Rüzgar hızları 7-11 km/h arasında tahmin ediliyor. Bu da hava koşullarının sakin olacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.