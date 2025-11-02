Ankara 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, gün boyunca parçalı bulutlu ve güneşli bir hava ile geçecek. Sıcaklık 21°C civarında olacak. En düşük sıcaklık 3°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 21°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %30 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 5.1 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 17:45 olarak belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 3 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. 4 Kasım Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 21°C arasında değişecek. 5 Kasım Çarşamba günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. 6 Kasım Perşembe çok bulutlu bir hava bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü ise artan bulutlar olacak. Sıcaklıklar bu günlerde 18°C ile 21°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif bir mont veya ceketle rahatça dolaşabilirsiniz. Düşük nem oranı cildin kurumasını önleyebilir. Nemlendirici kullanmak da iyi bir fikir olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Bu dönemde yürüyüş yapabilir veya parklarda vakit geçirebilirsiniz. Açık hava sporlarına katılmak da keyifli olabilir. Hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. 5 Kasım Çarşamba gününden itibaren hava bulutlanmaya başlayacak. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.

