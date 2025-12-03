Ankara 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Gün boyunca en düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında olacaktır. Nem oranı %54 seviyesinde, rüzgar hızı 5.1 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

Sonraki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 4 Aralık Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. En düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık ise 12°C seviyesinde bulunacak. 5 Aralık Cuma günü ise hava koşullarında bulutların artması bekleniyor. En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 14°C olacaktır. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlanma devam edecek. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C’ye çıkacak. 7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 12°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle düşük seviyelerde kalacak. Zaman zaman yağmur geçişleri yaşanacak. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağmur geçişleri nedeniyle ıslanmamak için bir şemsiye ya da su geçirmez bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının düşük seviyelerde olması bekleniyor. Ancak rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmelidir.