HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 3 Aralık 2025'te hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık 11°C civarında ölçülecek. Nem oranı %54, rüzgar hızı ise 5.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir. 4-7 Aralık tarihleri arasında hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Düşük sıcaklıklar ve zaman zaman yağmur geçişleri, uygun giyinmeyi zorunlu kılacak. Şemsiye ve su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır.

Ankara 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Gün boyunca en düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında olacaktır. Nem oranı %54 seviyesinde, rüzgar hızı 5.1 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

Sonraki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 4 Aralık Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. En düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık ise 12°C seviyesinde bulunacak. 5 Aralık Cuma günü ise hava koşullarında bulutların artması bekleniyor. En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 14°C olacaktır. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlanma devam edecek. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C’ye çıkacak. 7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 12°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle düşük seviyelerde kalacak. Zaman zaman yağmur geçişleri yaşanacak. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağmur geçişleri nedeniyle ıslanmamak için bir şemsiye ya da su geçirmez bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının düşük seviyelerde olması bekleniyor. Ancak rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulunduNehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
İpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durduİpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.