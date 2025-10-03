Ankara 03 Ekim Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 3 Ekim 2025 Cuma günü, hava ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:48, gün batımı saati 18:29 olarak belirlenmiştir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ekim Cumartesi, hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 13°C ile 24°C arasında seyredecek. 5 Ekim Pazar günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 21°C arasında olacak. 6 Ekim Pazartesi, yine bol güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 9°C ile 24°C arasında değişecek. 7 Ekim Salı günü, çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında yer alacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah ve akşamları kat kat giyinmek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgar hızı düşük olacaktır.