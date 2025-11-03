Ankara 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 3 Kasım Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis ile başlayacak. Gün boyunca hava parçalı bulutlu ve bazı yerlerde güneşli olacak. Ancak sabah saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis oluşumu tekrar yaşanabilir. Gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak. Bu durum, tarımsal üretim yapılan bölgelerde zirai don riskinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 4 Kasım Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü önce bulutlu bir başlangıç yaşanacak. Ardından güneşli bir hava bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü hem bulutlu hem de güneşli bir hava hakim olacak. 7 Kasım Cuma günü ise yüksek bulutlar arasından güneşin görülmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmenizde fayda var. Yanınızda bir mont bulundurmanız iyi olacaktır. Sabah saatlerinde yoğun pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli davranmalısınız. Gece sıcaklıkları sıfıra yaklaştığı için tarım alanlarında çalışanların zirai don riskine karşı önlem alması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek ve dikkatli olarak bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz.