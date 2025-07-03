Ankara 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve 26°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esmesi bekleniyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında kalacak. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 21°C'ye çıkacak. 6 Temmuz Pazar günü de sıcaklık 21°C olarak kalacak. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20-25°C aralığında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüzleri sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde UV ışınlarının etkisi artacaktır. Bu, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir.

Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar takmak da faydalıdır. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler. Güneşin en etkili olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir.

Rüzgar hızları orta seviyede olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı hava kirliliği seviyelerini etkileyebilir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde, hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava kalitesini göz önünde bulundurarak açık hava aktivitelerini planlamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından gereklidir.