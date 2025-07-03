HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve 26°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esmesi bekleniyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında kalacak. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 21°C'ye çıkacak. 6 Temmuz Pazar günü de sıcaklık 21°C olarak kalacak. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20-25°C aralığında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüzleri sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde UV ışınlarının etkisi artacaktır. Bu, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir.

Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar takmak da faydalıdır. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler. Güneşin en etkili olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir.

Rüzgar hızları orta seviyede olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı hava kirliliği seviyelerini etkileyebilir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde, hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava kalitesini göz önünde bulundurarak açık hava aktivitelerini planlamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimliği belirsiz! Yol kenarında baygın halde bulundu...Kimliği belirsiz! Yol kenarında baygın halde bulundu...
Camdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildiCamdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.