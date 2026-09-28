Osmaniye'de öğretmene silahlı saldırı hakkında MEB'den açıklama! 'Şizofreni' tanısı varmış...

Osmaniye Merkez’e bağlı Çardak Köyü’ndeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen olayda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.B. isimli yeğeni tarafından okul bahçesinde saldırıya uğradı.

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür.

Menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu, “şizofreni” tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisi alınmıştır. Saldırı, bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleşmiştir. Olayın akabinde güvenlik personeli, olaya derhâl müdahale ederek saldırganı etkisiz hâle getirmiş olup şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır.

Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile iki genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye’ye hareket etmiştir. Ayrıca iki Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır.

Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah’tan rahmet; yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."