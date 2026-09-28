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Son dakika | Fon soruşturmasında İskender Balcı Türkiye’ye dönüp teslim oldu! Paylaşımındaki sözleri gündemde

Son dakika haberi: Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İskender Balcı, Türkiye’ye dönerek teslim oldu. Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği belirtilmişti. Özata Denizcilik’in eski bağımsız yönetim kurulu üyesi, daha önce yaptığı açıklamada borsa işlemlerinde rolü olmadığını savunmuştu.

Son dakika | Fon soruşturmasında İskender Balcı Türkiye’ye dönüp teslim oldu! Paylaşımındaki sözleri gündemde
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında en dikkat çeken isimlerden biri de Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı oldu. Soruşturmanın dördüncü dalgasında adı gündeme gelen Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olan Balcı, Özata Denizcilik’teki bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ağustos sonunda ayrılmıştı.

“BORSA İŞLEMİ YAPMADIM”

Balcı, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Özata Denizcilik’te icrai yetkisi bulunmadığını söyledi. Şirketin günlük faaliyetlerini yönetmediğini, borsadaki pay işlemlerini gerçekleştirme görevi olmadığını belirtti.

"15 GÜN SONRA ÖĞRENDİM"

Hayatı boyunca yatırım hesabı açmadığını ve hisse senedi alıp satmadığını da savunan Balcı, basına yansıyan pay satışını işlemden yaklaşık 15 gün sonra öğrendiğini öne sürdü. Açıklamasında, satışın Özata Denizcilik’in değil Özata Tersanecilik’in işlemi olduğunu ifade etti.

Son dakika | Fon soruşturmasında İskender Balcı Türkiye’ye dönüp teslim oldu! Paylaşımındaki sözleri gündemde 1

AĞUSTOS SONUNDA İSTİFA ETTİ

Balcı, pay satışını öğrendikten sonra duyduğu rahatsızlığı yönetim kurulunda dile getirdiğini belirtti. İstifa kararını ağustos başında sözlü olarak bildirdiğini, ay sonunda da görevinden resmen ayrıldığını söyledi.

Söz konusu açıklamada “Yurt dışında değil, Türkiye’deyim” diyen Balcı, yetkili makamların çağrısına icabet edeceğini de belirtmişti.

Son dakika | Fon soruşturmasında İskender Balcı Türkiye’ye dönüp teslim oldu! Paylaşımındaki sözleri gündemde 2

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fon soruşturması
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