Ankara 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 29 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %45 seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Ekim Pazar günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 21°C olması öngörülüyor. 6 Ekim Pazartesi günü de güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgarın hızı 29 km/saat gibi yüksek seviyelerde olabilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisine karşı dikkatli olunması faydalıdır.

Nem oranının %45 seviyelerinde olması, rahat bir nefes almayı mümkün kılıyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için konforlu bir ortam sağlıyor.

Özetle, önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları güneşli ve ılıman olacak. Rüzgarın hızına karşı dikkatli olunmalı. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olarak değerlendirilebilir.