Ankara 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Bu değer, Eylül ayı için ortalamanın biraz üzerindedir. Cuma günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 30°C'lik sıcaklık ve bol güneş ışığı öngörülüyor. Cumartesi günü hava biraz serinleyecek. 26°C'lik yüksek sıcaklık bekleniyor. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar olabilir. Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. 25°C'lik sıcaklık öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik görülecek. Özellikle Cumartesi günü yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde güneşli hava devam edecektir. Bu nedenle güneşe karşı korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler giyerek vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir.

