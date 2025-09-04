HABER

Ankara 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 29°C'ye yükselecek.

Bu değer, Eylül ayı için ortalamanın biraz üzerindedir. Cuma günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 30°C'lik sıcaklık ve bol güneş ışığı öngörülüyor. Cumartesi günü hava biraz serinleyecek. 26°C'lik yüksek sıcaklık bekleniyor. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar olabilir. Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. 25°C'lik sıcaklık öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik görülecek. Özellikle Cumartesi günü yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde güneşli hava devam edecektir. Bu nedenle güneşe karşı korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler giyerek vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Cumartesi günü yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Güneşli günlerde güneşe karşı korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

