Ankara 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava kısmen güneşli, sıcaklık ise 26°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %50, rüzgar hızı ise 8.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:27, gün batımı saati ise 20:22 bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 16°C ile 32°C arasında olacak. Nem oranı %40 civarında seyredecek. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 18°C ile 33°C arasında değişecek ve bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek sağlığınız için faydalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önerilir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması da önem taşır.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmak adına önemlidir. Bu şekilde, hem kendinizi hem de çevrenizdekileri sıcak havaların olumsuz etkilerinden koruyabilirsiniz.