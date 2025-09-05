HABER

Ankara 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Ankara 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ankara'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Hafta sonu hava koşullarında değişiklikler görülmesi bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışların olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 27°C civarında seyredeceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemli. Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlık açısından önemlidir. Bu şekilde hem sağlığınızı korur hem de hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

