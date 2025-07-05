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Ankara 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 16°C ile 32°C arasında değişecek.

Ankara 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 16°C ile 32°C arasında değişecek. Gün boyunca parlak güneş ışığı etkili olacak. Pazar günü sıcaklıklar 18°C ile 34°C arasında olacak. Pazartesi günü ise sıcaklık 19°C ile 35°C arasında seyredecek. Haftanın geri kalanında benzer sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneşte uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Açık hava etkinliklerine katılacakların bol su içmeleri gereklidir. Güneş koruyucu krem kullanmaları önemlidir. Ayrıca gölgeli alanları tercih etmeleri tavsiye edilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek vücut ısısını dengelemek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Gerektiğinde dinlenmek de sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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