Ankara 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 14°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif eserek gün boyunca etkili olacak. 7 Aralık’ta zaman zaman yağmur görülecek. Pazartesi ise hava bulutlu ve sıcaklıklar 2 ile 12°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek şart.

Doğukan Akbayır

Ankara'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarlar hafif şiddette esecek.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında seyredecek. Pazartesi günü, 8 Aralık 2025, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağmura karşı hazırlıklı olmak da gerek. Sıcaklıkların düşeceğini unutmamak faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabı giymek iyi bir seçimdir. Yağmurlu günlerde trafik durumunu göz önünde bulundurmak da önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.

