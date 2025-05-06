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Ankara 06 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Ankara'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Ankara 06 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Ankara'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 8°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bu durum, Ankara'nın bu dönemdeki tipik hava koşullarını yansıtır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 25°C'ye kadar çıkabilir. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 27°C'ye ulaşabilir. 9 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 27°C civarında olacaktır. 10 Mayıs Cumartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 7 Mayıs'taki sağanak yağışlar için dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük hava raporlarını takip etmek, planlarınızı güncel bilgilere göre yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu durum, olası sürprizlere karşı korunmanıza destek sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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