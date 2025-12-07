HABER

Ankara 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara’da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava, yer yer güneşli ve bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olarak bekleniyor. Nem oranı %79 ile rüzgar hızı 20.6 km/saat seviyesinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar görülebilir. Hava durumunu takip etmek, açık hava etkinliklerine plan yaparken önemli bir faktördür. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız.

Ankara 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu yer yer güneşli olacaktır. Ardından bulutlanma beklenmektedir. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 12°C olacaktır. En düşük sıcaklık ise 6°C civarında seyredecektir. Nem oranı %79 civarında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 20.6 km/saat olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik yaşanması beklenmektedir. 8 Aralık Pazartesi günü muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 12°C'ye kadar yükselebilir. 9 Aralık Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar 13°C'ye kadar çıkabilir. 10 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 10°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, açık hava etkinliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Hava durumunu güncel olarak takip etmeniz önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınıza katkı sağlar.

