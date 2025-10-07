Ankara 07 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı ise %54 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 5.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı saati ise 18:21'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacaktır. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında olacak. Hafif sağanak yağışlar görülecektir. 9 Ekim Perşembe günü sıcaklık 8°C ile 13°C arasında olacak. Hava kapalı bir görünüm sergileyecektir. 10 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 7°C ile 15°C arasında bekleniyor. Hafif çiseleyen yağmurlar görülecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmelisiniz. Su geçirmeyen dış giyim ile ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava koşullarına uygun plan yaparak dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilirsiniz.