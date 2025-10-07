HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 07 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak.

Ankara 07 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı ise %54 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 5.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı saati ise 18:21'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacaktır. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında olacak. Hafif sağanak yağışlar görülecektir. 9 Ekim Perşembe günü sıcaklık 8°C ile 13°C arasında olacak. Hava kapalı bir görünüm sergileyecektir. 10 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 7°C ile 15°C arasında bekleniyor. Hafif çiseleyen yağmurlar görülecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmelisiniz. Su geçirmeyen dış giyim ile ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava koşullarına uygun plan yaparak dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecekİskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.