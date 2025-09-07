HABER

Ankara 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Gece ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 6 km ile 23 km arasında esecek. Nem oranı %74 ile %80 arasında değişecek.

Ufuk Dağ

Pazartesi günü, 8 Eylül 2025, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 13°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri, 9 ve 10 Eylül 2025, bol güneş ışığı ve sıcaklık 25°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde ani bastırabilecek yağmurlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlık açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve uçabilecek eşyalar sabitlenmelidir.

