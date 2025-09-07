Ankara 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Pazartesi günü, 8 Eylül 2025, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 13°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri, 9 ve 10 Eylül 2025, bol güneş ışığı ve sıcaklık 25°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde ani bastırabilecek yağmurlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlık açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve uçabilecek eşyalar sabitlenmelidir.