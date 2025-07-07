Ankara 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 32°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %29 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0. Gün boyunca kuru hava koşulları hakim olacak. Gün doğumu saati 05:27, gün batımı saati ise 20:19 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36°C'ye çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, vücudun aşırı ısınmasını engeller. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlıklı kalmalarına destek olur.