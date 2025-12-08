HABER

Ankara 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken ve soğuk olacak. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı dışarıda daha soğuk hissettirirken, yanınızda şemsiye bulundurmanızda fayda var. Güncel hava durumu raporları takip edilerek planlarınızı bu verilere göre ayarlamanız önerilmektedir.

Hazar Gönüllü

Ankara'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3-5 km/saat civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 0°C ile 11°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü bulutluluk artacak. Sıcaklıklar yine 1°C ile 11°C arasında seyrettiği öngörülüyor. 11 Aralık Perşembe günü bulutlar az güneşli bir havaya dönecek. Sıcaklık -1°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken ve soğuk olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa nemden korunmak için su geçirmez giysiler tercih ediniz. Rüzgar hızı düşük olsa da soğuk havayla birleşerek daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak önemlidir.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yaparak olası olumsuz etkilerden korunmanız mümkün olacaktır.

Çöp konteynerleri ilçe kanalına atıldı, belediye hukuki süreç başlatacakÇöp konteynerleri ilçe kanalına atıldı, belediye hukuki süreç başlatacak
Bayburt’ta kuru soğuk etkili oluyorBayburt’ta kuru soğuk etkili oluyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
