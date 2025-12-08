HABER

Eşini adliye önünde bıçakladı: Saldırı anı an be an güvenlik kamerasında!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde bıçakladı. Karısını sırtından defalarca bıçaklayan öfkeli koca, polis tarafından havaya ateş açılarak durdurulurken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekişmeli boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.’yi sırtından defalarca bıçakladı.

G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.’yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

S.G.’nin karısı G.G.’yi bıçaklama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, S.G.’nin karısını kovalaması ve G.G.’nin kaçmaya çalıştığı esnada sırtından bıçaklanması yer aldı. Ayrıca bölgedeki vatandaşların duruma müdahale etmesinin ardından S.G.’nin olay yerinden kaçmaya çalışması da görüntülere yansıdı.Kaynak: İHA

