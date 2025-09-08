Ankara 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece ise 11°C civarında olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde ıslak zeminlere ve düşük görüş mesafesine neden olabilir.
Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişecek. 9 Eylül Salı günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 11°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C'ye kadar yükselecek. 11 Eylül Perşembe günü güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar yine 26°C seviyelerinde olacak. 12 Eylül Cuma günü de güneşli hava sürecek ve sıcaklıklar 26°C seviyelerinde kalacak. 13 Eylül Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. 14 Eylül Pazar günü de güneş ışığı bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 29°C seviyelerinde olacak.
Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 8 Eylül Pazartesi günü yağmurlu hava nedeniyle ıslak zeminlere dikkat etmek gerekir. Bu, kayma riskini azaltacaktır. 9 Eylül Salı gününden itibaren artan sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Günlük hava tahminlerini takip ederek planlarınızı uygun şekilde yapabilirsiniz.
