HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Ankara 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece ise 11°C civarında olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde ıslak zeminlere ve düşük görüş mesafesine neden olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişecek. 9 Eylül Salı günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 11°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C'ye kadar yükselecek. 11 Eylül Perşembe günü güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar yine 26°C seviyelerinde olacak. 12 Eylül Cuma günü de güneşli hava sürecek ve sıcaklıklar 26°C seviyelerinde kalacak. 13 Eylül Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. 14 Eylül Pazar günü de güneş ışığı bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 29°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 8 Eylül Pazartesi günü yağmurlu hava nedeniyle ıslak zeminlere dikkat etmek gerekir. Bu, kayma riskini azaltacaktır. 9 Eylül Salı gününden itibaren artan sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Günlük hava tahminlerini takip ederek planlarınızı uygun şekilde yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!
İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralıİzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.