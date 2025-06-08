Ankara 08 Haziran Pazar hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında geçecek. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece ise 13°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 34°C'ye kadar çıkacak, gece 16°C civarında seyredecek. 10 Haziran Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hafta ortasında sıcaklıklar biraz düşecek. 11 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 32°C'ye gerileyecek, gece sıcaklıkları 17°C civarında olacak. 12 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 16°C civarında olacak. Hafta sonuna doğru, 13 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 28°C'ye düşecek, gece ise 14°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü hava bol güneş ışığı altında olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Hafta ortasında sıcaklıkların biraz düşmesi bekleniyor. Ancak, genel olarak hava koşullarının sıcak ve güneşli kalacağı öngörülüyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.