Ankara 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %89 seviyesinde. Rüzgar hızı 6.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27. Gün batımı saati 17:40 olarak hesaplandı.

Pazar günü, 9 Kasım 2025, hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %65 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı tabi ki 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:28. Gün batımı saati 17:39 olarak belirlenmiştir.

Pazartesi günü, 10 Kasım 2025, hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık aralığı 5°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %63 olacak. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı saati 17:38 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de faydalı olacaktır. Nem oranı yüksekse, astım veya alerji gibi rahatsızlığı olan herkes dikkat etmelidir. Gerekirse tedbir almak önerilir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.