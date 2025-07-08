Ankara 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklıkları 18°C ile 37°C arasında değişecek. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Nem oranı %32, rüzgar hızı ise saatte 3.9 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:29, gün batımı saati ise 20:21 olarak öngörülüyor.

9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 19°C ile 37°C arasında olacak. Yine az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 21°C ile 39°C arasında seyredecek. Hava durumu gene az bulutlu ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda bulunmak önemlidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önerilir. Sıcak havalarda trafik kazalarının artabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak önem taşır.

Açık hava etkinlikleri veya doğa yürüyüşleri planlayanların, güneşin en yüksek olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmamaları tavsiye edilir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.