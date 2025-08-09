HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak.

Ankara 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Gündüz hava sıcaklıkları 34°C civarına yükselecek. Bol güneş ışığı etkin olacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam etmesi bekleniyor.

10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 34°C, 11 Ağustos Pazartesi günü 35°C, 12 Ağustos Salı günü 34°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 35°C, 14 Ağustos Perşembe günü 36°C ve 15 Ağustos Cuma günü 38°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınları en yoğun olduğu için açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir.

Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol miktarda su tüketmek önemlidir. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle, Ankara'da hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı bu duruma göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesajTeslime Hanedan cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj
Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke ettiBavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.