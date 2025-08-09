Ankara 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Gündüz hava sıcaklıkları 34°C civarına yükselecek. Bol güneş ışığı etkin olacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam etmesi bekleniyor.

10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 34°C, 11 Ağustos Pazartesi günü 35°C, 12 Ağustos Salı günü 34°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 35°C, 14 Ağustos Perşembe günü 36°C ve 15 Ağustos Cuma günü 38°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınları en yoğun olduğu için açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir.

Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol miktarda su tüketmek önemlidir. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle, Ankara'da hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı bu duruma göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.