Ankara 09 Aralık Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu çok bulutlu başlıyor. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar soğuk hissiyatı oluşturacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak, olası rahatsızlıkların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

Ankara 09 Aralık Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Taner Şahin

Ankara'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu çok bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 10 Aralık Çarşamba günü yer yer güneşli bir hava olacak. Ardından hava bulutlanacak. 11 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. 12 Aralık Cuma günü ise çok bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 3°C ile 11°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yüksek nem oranı nedeniyle yaşlılar ve çocuklar için soğuk algınlığı riski artmaktadır. Kalabalık ortamlardan kaçınmak faydalıdır. Hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekmektedir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

