Ankara 09 Ekim Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü, hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 15°C ile 16°C arasında değişmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20°C'ye kadar yükselecek. Bu, günün en yüksek seviyesine ulaşması anlamına geliyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar ise 15°C civarına düşecek. Nem oranı %35 ile %45 arasında olacak. Rüzgar hızı, 3 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:54, gün batımı saati ise 18:20 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 18°C arasında değişmesi öngörülüyor. 11 Ekim Cumartesi günü, hava daha bulutlu bir seyir izleyecek. Bu günde sıcaklıklar 16°C ile 17°C arasında olacak. 12 Ekim Pazar günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 16°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız çok faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceğini aklınızda bulundurun. Kat kat giyinmek iyi bir tercih olabilir. Gerekirse bir ceket veya hırka bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak açık hava etkinliklerinizi planlarken tedbirli olmalısınız. Olası yağışlara karşı dikkatli olmanızda fayda vardır. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı en iyi şekilde organize edebilirsiniz.