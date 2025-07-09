Ankara 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 20°C ile 38°C arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklıklar 22°C ile 39°C arasında seyredecek. Cuma günü ise sıcaklıklar 21°C ile 38°C arasında olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 19°C ile 38°C arasında seyredecek. Hava yine güneşli kalacak.

Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde aşırı sıcaklık hissi yaratabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bu, vücut ısısını dengelemek açısından gereklidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı kontrol altında tutulabilir.