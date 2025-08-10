Ankara 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarına yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınları en yoğun olduğu için açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 35°C, 12 Ağustos Salı günü 34°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 35°C, 14 Ağustos Perşembe günü 37°C ve 15 Ağustos Cuma günü ise 38°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.

Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılması cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle, Ankara'daki hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı bu duruma göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.