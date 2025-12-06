Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile görüştü: Diyalog çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü. ABD'nin terör listesine aldığı ve ülkeyi terk etmesini söylediği Maduro, ABD'nin baskılarına direniyor.
Erdoğan, görüşmede Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.
Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 6, 2025
Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya,…