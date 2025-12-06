HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile görüştü: Diyalog çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü. ABD'nin terör listesine aldığı ve ülkeyi terk etmesini söylediği Maduro, ABD'nin baskılarına direniyor.

ERDOĞAN'DAN DİYALOG VURGUSU: "GERGİNLİK BİR AN EVVEL YATIŞMALI"

Erdoğan, görüşmede Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE DAİR İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

"BÖLGEDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti."

