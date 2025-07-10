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Ankara 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 38°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ankara 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Cuma günü sıcaklıkların 39°C'ye yükselmesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri de sıcaklıklar 38°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut, aşırı terleme yoluyla su ve mineral kaybeder. Bu durum, baş dönmesi, halsizlik ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Ayrıca, klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek da önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durmak ve dengeli beslenmek de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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