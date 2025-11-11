Ankara 11 Kasım Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6,8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 11,6°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 8,5°C civarında olacak. Nem oranı %74 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:28'dir. Gün batımı saati ise 17:34'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 12 Kasım Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Bu günde en düşük sıcaklık 3°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 16°C civarında tahmin ediliyor. 13 Kasım Perşembe günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 14°C olarak öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve kapalı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Dışarı çıkarken yanlarında sıcak tutacak giysiler bulundurmaları gerekmektedir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu beklenebilir. Bu durum, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullananların hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Soğuk hava koşulları nedeniyle açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Hipotermi riskine karşı vücut ısılarını korumaya özen göstermeleri gerekmektedir.