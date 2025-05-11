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Ankara 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Ankara 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise 8°C civarında olacak. Bu sıcaklık farkı, hava koşullarının değişkenliğini gösteriyor. Ani hava şartlarının etkisi de göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle, vatandaşların giysilerini uygun seçmesi faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları da önerilir.

12 Mayıs Pazartesi günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 8°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 18°C, gece 7°C seviyelerine düşecek. 14 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu günlerde sıcaklık gündüz 17°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Plan yaparken esnek olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de faydalı olacaktır.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde trafikte seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışlar yol yüzeylerini kaygan hale getirebilir. Görüş mesafesi de azalabilir. Sürücülerin hız limitlerine uymaları gereklidir. Takip mesafelerini artırmalı ve ani frenlemelerden kaçınmalıdır. Ayrıca, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu önlemler, kişisel güvenliği artırır. Diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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