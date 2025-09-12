HABER

Ankara 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Eylül 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor.

Ankara 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ankara'da 12 Eylül 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 28°C civarında olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 15°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcını müjdeleyen ılıman hava koşullarını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması öngörülüyor. 14 Eylül Pazar günü sıcaklık 28°C'ye yükselecek. 15 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, sonbaharın ilk haftasında yazın sıcak günlerinin etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Hava koşullarının ılıman olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu dönemde rahat bir hava olacak. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde, güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Ankara'da 12 Eylül 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Ilıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

