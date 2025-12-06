Mersin'de trafik kazası! Araç takla attı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana kara yolu Bahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce aydınlatma direğine, ardında demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan iki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.