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Ankara 12 Haziran Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Ankara 12 Haziran Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Yazın başlangıcına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 33°C'ye ulaşması öngörülüyor. 14 Haziran Cumartesi günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. 15 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 24°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcak havalarda vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve dinlenmeye özen gösterilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için, vücut ısısının yükselmesini engellemek önemlidir. Bu amaçla serin ortamlarda bulunmak ve gerektiğinde serinletici içecekler tüketmek gereklidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda, kişisel sağlığı korumak ve olumsuz etkilerden kaçınmak için yukarıda belirtilen önlemlere dikkat edilmesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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